Boutique

Marcher ensemble un pas à la fois

Attention tous les achats doivent être récupérés à Laval.Dans le cadre de cette initiative solidaire, le ROIL vous invite à participer à une campagne visant à soutenir et réchauffer les personnes en situation de vulnérabilité à Laval. Deux options s’offrent à vous : Option 1 (15$) : Je m'achètes une paire de bas sportive à l'effigie du ROIL et je contribue au financement de ses activités.Option 2 (20$) : Je m'achètes une paire de bas sportive à l'effigie du ROIL (financement de ses activités) et je finance l'achat de paires de bas chaud qui seront remises à des personnes dans le besoin. Il est également possible d’ajouter un don supplémentaire afin d’amplifier votre impact.POUR CHAQUE PAIRE VENDUE, ROBIN DES BAS (CONCEPTEUR) S'ENGAGE À DONNER UNE PAIRE À QUELQU'UN DANS LE BESOIN.Merci de votre générosité et de votre engagement.Réseau des organisme en itinérance de Laval (ROIL)