Réseau des organisme en itinérance de Laval (ROIL)
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Notre mission

Le Réseau des organismes en itinérance de Laval (ROIL) lutte contre l'itinérance en offrant soutien et ressources aux personnes vulnérables, favorisant la dignité, la solidarité et le changement à travers des événements et des actions communautaires.
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20e anniversaire du ROIL
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20e anniversaire du ROIL
mai 27, 4:30 - 8:00 PM UTC−4
345 Bd Sainte-Rose, Laval, QC H7L 1M9, Canada
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Attention tous les achats doivent être récupérés à Laval.Dans le cadre de cette initiative solidaire, le ROIL vous invite à participer à une campagne visant à soutenir et réchauffer les personnes en situation de vulnérabilité à Laval. Deux options s’offrent à vous : Option 1 (15$) : Je m'achètes une paire de bas sportive à l'effigie du ROIL et je contribue au financement de ses activités.Option 2 (20$) : Je m'achètes une paire de bas sportive à l'effigie du ROIL (financement de ses activités) et je finance l'achat de paires de bas chaud qui seront remises à des personnes dans le besoin. Il est également possible d’ajouter un don supplémentaire afin d’amplifier votre impact.POUR CHAQUE PAIRE VENDUE, ROBIN DES BAS (CONCEPTEUR) S'ENGAGE À DONNER UNE PAIRE À QUELQU'UN DANS LE BESOIN.Merci de votre générosité et de votre engagement.Réseau des organisme en itinérance de Laval (ROIL)
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