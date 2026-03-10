SADC Vallée-de-la-Gatineau
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Notre mission
La SADC Vallée-de-la-Gatineau soutient le développement économique local en offrant des services d'accompagnement aux entreprises, en favorisant l'innovation et en stimulant les initiatives communautaires pour un avenir prospère et durable.
Événements passés
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Événement
Dîner-conférence économique Vallée-de-la-Gatineau
mars 10, 11:45 - 1:00 PM UTC−4
85 Rue Principale N, Maniwaki, QC J9E 2B5, Canada
Notre site web
https://www.sadc-cae.ca/fr/sadc/sadc-vallee-de-la-gatineau/
Coordonnées
[email protected]
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