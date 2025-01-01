Adhésion

Adhésion à la société d’histoire de Buckingham (SHB)

Raison d’être : La SHB est un organisme à but non lucratif fondé dans le but de conserver et de mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel de l'ancienne ville de Buckingham et de la Basse-Lièvre.Membre actif votant - Frais requis 10 $Un membre actif est toute personne intéressée à l'histoire de Buckingham qui appuie ses buts et objectifs.Un membre actif paie sa cotisation annuelle. Il reçoit toutes les communications ainsi que les avis de convocation aux assemblées des membres et peut assister à des assemblées et y voter. Il est éligible à agir comme administrateur de la Société d'histoire de Buckingham.Chaque membre actif doit accepter l'avis d'intention pour être membre. Lire l'avis d'intention de la SHB.Amis de la Société d'histoire de BuckinghamUn Ami de la Société d’histoire de Buckingham (SHB) est une personne ou entité morale qui est intéressée aux activités de la SHB. Un Ami de la SHB ne paie pas de cotisation annuelle. Un Ami de la SHB reçoit les publications. Il peut participer à l’assemblée générale annuelle et y exercer le droit de parole, mais n’a pas le droit de vote et ne peut poser sa candidature pour siéger au CA de la SHB.