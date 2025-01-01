Sur la pointe des pieds
organization logo

Sur la pointe des pieds

S'abonner
Donner

Sur la pointe des pieds

Notre mission

Mission : Changer la vie des jeunes de 14 à 39 ans atteints de cancer en leur offrant de participer à une expédition d’aventure thérapeutique. Nous offrons 5 expéditions par année : https://pointedespieds.com/expeditions-a-venir/
Événements
Événements
Inscription au tirage au sort – Double Défi des deux Mario 2027
Loterie
Inscription au tirage au sort – Double Défi des deux Mario 2027
août 21, 9:00 - 10:00 AM UTC−4
Voir la loterie
Célébrons la Vie 2026
Événement
Célébrons la Vie 2026
nov. 17, 5:00 - 8:00 PM UTC−5
1201 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2X 2S6, Canada
Obtenir vos billets
Courses CRYO 2027
Événement
Courses CRYO 2027
févr. 20, 10:00 - 10:00 PM UTC−5
109 Chem. du Parc-Municipal, Chambord, QC G0W 1G0, Canada
Obtenir vos billets
Autres façons de nous soutenir
Faire un don
Don
Faire un don
« C’est grâce à cette fondation que j’ai continué à me battre pour la guérison. Vous m’avez redonné le goût à la vie et vous m’avez fait vivre des expériences qui resteront à jamais gravées dans mon coeur et ma mémoire. Je vous en suis extrêmement reconnaissante. Je suis dorénavant très heureuse et surtout... en pleine santé!»— Emilie L. Émilie et tous les autres jeunes se joignent à nous pour vous remercier de votre générosité. Vous pouvez maintenant procéder…
Faire un don
Célébrons la vie 2026
Don
Célébrons la vie 2026
Merci de changer la vie de jeunes atteints de cancer en leur permettant de vivre une expédition d’aventure thérapeutique avec la fondation Sur la pointe des pieds! Et ce ... depuis 30 ans !
Faire un don
Courses CRYO 2027
Don
Courses CRYO 2027
La santé est un bien précieux. Les jeunes atteints de cancer et leur famille le savent trop bien… Viens braver le lac dans le cadre des Courses CRYO ou contribue à la campagne des athlètes qui y prennent part.À quoi serviront les dons? Le tout est détaillé dans cette Fiche d'impact.Qu'est-ce qu'une expédition d'aventure thérapeutique? En photos: Albums de Sur la pointe des pieds En vidéo : La vie devant moi | Films | ICI TOU.TV Voir plus loin que l'horizon. Ensemble. ---**Les participants prennent eux-mêmes la charge des frais d'inscriptions, de leurs déplacements, leur matériel, l'hébergement, etc... Conséquemment, 100% des dons vont à la fondation Sur la pointe des pieds.**
Faire un don

Notre site web

https://pointedespieds.com/

Coordonnées

[email protected]
Réalisé avec