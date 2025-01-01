Don

Courses CRYO 2027

La santé est un bien précieux. Les jeunes atteints de cancer et leur famille le savent trop bien… Viens braver le lac dans le cadre des Courses CRYO ou contribue à la campagne des athlètes qui y prennent part.À quoi serviront les dons? Le tout est détaillé dans cette Fiche d'impact.Qu'est-ce qu'une expédition d'aventure thérapeutique? En photos: Albums de Sur la pointe des pieds En vidéo : La vie devant moi | Films | ICI TOU.TV Voir plus loin que l'horizon. Ensemble. ---**Les participants prennent eux-mêmes la charge des frais d'inscriptions, de leurs déplacements, leur matériel, l'hébergement, etc... Conséquemment, 100% des dons vont à la fondation Sur la pointe des pieds.**