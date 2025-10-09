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Deviens un ambassadeur - organisation

Ensemble, faisons croître notre forêt éducativeTable Forêt Laurentides (TFL) a le privilège d’être l’une des 12 organisations sélectionnées par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) pour ses actions d’éducation forestière. En tant qu’organisme sans but lucratif, nous sommes voués à la vulgarisation et à la communication forestière, à la découverte et la valorisation des métiers du secteur, ainsi qu'à la sensibilisation de la population à l’importance sociale, environnementale, économique et culturelle de la forêt. Notre engagement s’étend sur tout le territoire des Laurentides. En plus de la mesure spéciale de financement du MRNF, qui couvre un peu plus de 50 % de notre budget, nous dépendons de la générosité de partenaires comme vous pour mener à bien notre mission. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de poursuivre nos actions auprès des jeunes et de la communauté, et d’assurer un avenir durable pour nos forêts. Cette année, nous accentuons nos efforts pour redécouvrir et valoriser l’histoire forestière des Laurentides, un patrimoine riche qui mérite d’être partagé avec les générations futures. Contribuer à Table Forêt Laurentides, c’est :- Croire en l’éducation et la vulgarisation forestière.- Offrir des activités pédagogiques à moindre coût à la population des Laurentides.- Assurer une présence sur tout le territoire des Laurentides pour sensibiliser aux enjeux forestiers.- Contribuer au développement d’une culture forestière régionale et provinciale.- Participer à des actions concrètes comme la distribution d’arbres dans le cadre du Mois de l’Arbre et des Forêts. Nous croyons fermement que, grâce à votre appui, nous pourrons continuer à faire croître une culture forestière régionale forte et à sensibiliser les générations futures à l’importance des forêts. Ensemble, faisons de 2025 une année mémorable pour Table Forêt Laurentides, alors que nous célébrons nos 20 ans d’action et d’engagement.