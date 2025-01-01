Table régionale des organismes communautaires 02 (T.R.O.C.)
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Notre mission

La T.R.O.C. 02 regroupe des organismes communautaires pour renforcer leur voix, partager des ressources et défendre des enjeux régionaux, favorisant ainsi la solidarité et la collaboration au sein de la communauté.
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Renouvellement de Table régionale des organismes communautaires 02 (T.R.O.C.) 2026-2027
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