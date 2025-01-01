Adhésion

Renouvellement de Table régionale des organismes communautaires 02 (T.R.O.C.) 2026-2027

Renouvelez votre adhésion à la T.R.O.C. 02 pour continuer à faire partie d’une voix régionale forte et solidaire 🤝.Votre renouvellement confirme l’engagement de votre organisme à travailler avec d’autres groupes communautaires, à partager des ressources et à porter ensemble nos revendications auprès des instances régionales.En complétant ce formulaire, vous aidez à maintenir un espace de concertation stable, utile et ancré dans la réalité des organismes de la région 02.