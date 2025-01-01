Nous examinons chaque projet avant sa mise en ligne. Quelques réponses rapides nous aideront à vous accompagner.
À qui les fonds seront-ils destinés ?
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Comment cette collecte de fonds est-elle organisée ?
Combien de personnes participent à l'organisation de cette collecte de fonds ?
Qui décidera de l'utilisation des fonds ?
Quel est l'objectif principal de votre collecte de fonds ?
Les fonds seront-ils déposés dans un compte bancaire d'organisme ou personnel ?
Les donateurs s'attendront-ils à un reçu fiscal ?
Combien prévoyez-vous collecter au cours des 12 prochains mois ?
S'agit-il d'une collecte de fonds ponctuelle ou récurrente ?