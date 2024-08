Activité d'agrandissement de la plate-bande pour pollinisateurs

ūüĆľūüźĚūü¶č Rejoignez-nous pour une journ√©e de jardinage √† la Biblioth√®que Saul-Bellow sur la rue Saint-Antoine !¬†





Nous agrandissons la magnifique plate-bande dédiée aux pollinisateurs et nous avons besoin de votre aide. Cet espace vert est conçu pour accueillir des fleurs mellifères et indigènes, essentielles pour soutenir les abeilles, papillons et autres pollinisateurs locaux.





Venez nombreux et participez à cette initiative écologique pour embellir notre quartier et soutenir nos précieux pollinisateurs !