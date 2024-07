Le don de faire rire 2024 (1) test

C’est avec grand plaisir que la Fondation Réno-Jouets vous annonce que la quatrième édition de notre événement Le Don de faire rire, animée par Pascale Robitaille (TVA) et présentée par Renaissance, aura lieu le mercredi 5 juin 2024. Cette année, ce sera sous la présidence d'honneur de Pascale Cantin (Présidente et Planificatrice Financière, Cantin Services Financiers) et de Nicolas Potvin (Président - propriétaire, Équipements E.M.U.)





Présenté par Groupe DeBlois | RBC Gestion de patrimoine, artiste émérite, André-Philippe Gagnon a trouvé sa voie en empruntant celle des autres. Avec des imitations brillantes, des textes savoureux et un charisme débordant, il a présenté ses spectacles à guichets fermés aux quatre coins de la planète. Une opportunité d'entendre, celui que plusieurs considèrent comme le meilleur imitateur au monde.

Présenté par le Cabinet de relations publiques NATIONAL, humoriste, animateur, comédien et même entrepreneur, on peut dire que Phil Roy a une tête à chapeau avec tous ceux qu’ils portent. C'est plus de 250 représentations à travers le Québec et plus de 100 000 billets vendus avec son premier spectacle Monsieur. Le public québécois a eu l’occasion de le découvrir à la télévision, notamment à l’animation de QUI SAIT CHANTER? et de PHIL S’INVITE. Il est également collaborateur à la radio à l’émission VÉRONIQUE ET LES FANTASTIQUES. Tout son travail et ses efforts ont d’ailleurs été reconnus par sa nomination dans la catégorie OLIVIER DE L’ANNÉE, au Gala des Olivier 2021.

Le Don de faire rire sera au profit de La Fondation Réno-Jouets.





Si la date ne vous convient pas, mais que vous souhaitez tout de même soutenir notre cause, il est possible de faire un don ou d’acheter un billet pour permettre à un enfant d’assister au spectacle.