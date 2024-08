5@7 des Fêtes / Happy Hour Holiday Diner

[English will follow]





Le bureau des Cycles Supérieurs vous invite à un 5@7 des fêtes pour grignoter, rencontrer vos collegues et échanger sur vos différents projets.





Il est maintenant temps de vous inscrire à l'événement qui se déroulera le mercredi 20 décembre à partir de 17h au Pub 100 Génies!





Vous avez 2 choix pour participer ;





- Le billet complet qui inclus une consommation et accès à la nourriture.

- Le billet de base qui comprend seulement accès à la nourriture.





*** Un seul billet par personne

----------------------------------------------------------

The Graduate Students Committee invites you to a holiday happy hour to eat, meet your colleagues and discuss your various projects.





Now is the time to register for the event, which takes place on Wednesday, December 20, starting at 5 p.m. at Pub 100 Génies!





You have 2 choices to participate;





- The full ticket, which includes food and drinks.





- The basic ticket which only includes access to food.





*** Only one ticket per person