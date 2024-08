AUCUN OURS - Ciné-Quartier chez MultiCAUS - 18 mars

Aucun Ours

de Jafar Panahi

Drame. Iran. 2022. 107 min. VO Farsi. St.-français. (G)

avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjei, Mina Kavani, Reza Heydari.





Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Vibrant plaidoyer pour la liberté artistique. « Même un cinéaste, à bout et sans ressources, peut faire de l’art étonnamment tranchant. Même un prisonnier politique, seul et coupé de tout, peut faire entendre sa voix dans le monde entier. » The Wrap, Ben Croll

Prix spécial du jury – Festival de Venise 2022

La séance est placement libre, arrivez à l’avance! Votre place sera offerte à quelqu’un d’autre au début de la projection si vous ne vous présentez pas à la séance.





Pour connaitre la programmation d'hiver de Ciné-Quartier chez MultiCAUS : https://cinequartier.ca/chezmulticaus-billetterie/