Secteur institutionnel - Opérations et gestionnaires de projets – cohorte #2 - 18 septembre - Région de Québec et alentours

Bienvenu dans le programme de Décarbone+ !

Cette série d'ateliers compte trois demi-journées et est destinée aux responsables des opérations/maintenance, du développement durable et de la gestion des projets, dans le secteur institutionnel, pour la région de Québec et ses alentours.

Ces ateliers couvriront les modules suivants:

- Atelier A - 18 septembre 2024 - 9h00 à midi: Modules 1 & 2 (Note: cet atelier se fera en présentiel à un lieu à confirmer dans la région de Québec - Dîner non-inclus)

- Atelier B - 16 octobre 2024 - 8h30 à midi: Modules 3, 4 et 5 (Note: cet atelier se fera par Teams)

- Atelier C - 13 novembre 2024 - 8h30 à midi: Modules 6, 7 & 8 (Note: cet atelier se fera par Teams)

Le programme inclus également une rencontre de suivi personnalisé entre chaque atelier et une rencontre de suivi aux 6 mois durant les 24 mois suivant la fin des ateliers.





Une convocation pour les trois dates vous sera transmise par courriel.