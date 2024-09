TESTS 2024

Vous aimez l’histoire, le patrimoine architectural et religieux ? La Société d’histoire des Îles-Percées organise, sur demande, des visites guidées du Vieux-Boucherville et de l’église Sainte-Famille. Cet été, pourquoi ne pas explorer l’histoire de votre ville et de ses bâtiments, dont plusieurs constituent de véritables trésors.

En compagnie de guides, les touristes et les Bouchervillois font le tour à pied du secteur historique pour découvrir la richesse patrimoniale de Boucherville, l’une des dix plus anciennes villes du Québec.





Les visites guidées sont personnalisées et structurées selon les intérêts et le temps dont les gens disposent. Certains préfèrent ne visiter que l’église, alors que d’autres veulent se promener dans les rues étroites du Vieux-Boucherville à la découverte des maisons du régime français, des résidences québécoises typiques, du manoir seigneurial, etc.



Il est aussi agréable de suivre en totalité le circuit patrimonial à l’aide de la brochure «Le circuit patrimonial de Boucherville» disponible au Café Centre d'Art de Boucherville, 536, boulevard Marie-Victorin. Les routes mènent vers les belles résidences situées en bordure du fleuve, le parc historique La Broquerie, la Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine ou vers les sites des différentes croix de chemin.