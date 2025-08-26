01_Formation politique salariale janvier/février 2026

Prix pour 1 personne pour les 2 journées.
OBLIGATOIRE DE PRENDRE LE MEMBRE DE C.A.
Prix pour 1 membres CA pour les 2 journées. OBLIGATOIRE DE PRENDRE AUSSI LE MEMBRE EN GESTION
42$/jour.
Les frais d'inscription comprennent les collations, le dîner ainsi que le matériel pour la formation.
Reprise de la 2e journée suite à une entente ensemble. Paiement pour couvrir les frais de salle et de repas.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!