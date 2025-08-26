01_Formation politique salariale janvier/février 2026

3999 Lakeshore Dr

Rawdon, QC J0K 1S0, Canada

1 membre gestion organisme
84 $

Prix pour 1 personne pour les 2 journées.
OBLIGATOIRE DE PRENDRE LE MEMBRE DE C.A.

1 membre C.A.
84 $

Prix pour 1 membres CA pour les 2 journées. OBLIGATOIRE DE PRENDRE AUSSI LE MEMBRE EN GESTION

3e participant du même organisme
84 $

42$/jour.

Les frais d'inscription comprennent les collations, le dîner ainsi que le matériel pour la formation.

Reprise 2e journée - EXCLUSIF
42 $

Reprise de la 2e journée suite à une entente ensemble. Paiement pour couvrir les frais de salle et de repas.

