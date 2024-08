IL Y A QUELQUE CHOSE DE POURRI - 11 septembre 2021

Spectacle pour tous, 12 ans et +, présenté à l’extérieur







Deux hommes, un agité et bavard, l’autre taciturne et silencieux sont devant le public pour présenter leur spectacle : Hamlet de William Shakespeare. L’un dans un castelet de bric et de broc. L’autre assis sur une chaise à côté.

Celui dans le castelet va rejouer la tragédie du Prince Hamlet en attribuant les rôles à des objets. Mais sa maladresse, son emballement et ses multiples écarts rendent la représentation de plus en plus bancale. Secondé par celui d’à côté (bruitage, musique et autres effets), coûte que coûte, ils raconteront le terrible destin du Danemark.

Ce duo raccourcit en 60 minutes une pièce de quatre heures.

« … Porcheron nous offre tout un résumé de cette pièce mythique, où le sang coule à flot et les clins d’œil au cinéma américain abondent, de l’Exorcisme au Parrain. Terriblement sympathique et amusant. »

– David Lefebvre, montheatre

Durée : 60 minutes

Technique : théâtre d’objets et jeu clownesque





Compagnie Elvis Alatac (France)

elvisalatac.fr

Basée à Poitiers, en France, la compagnie Elvis Alatac a été fondée par Pier Porcheron. L’artiste nous décrit son approche : « J’ai une esthétique qui se rapproche beaucoup du grand courant de la marionnette, mais dire que c’est “de la marionnette” ou “de l’objet”, ce serait mentir. C’est vrai qu’il y a des objets, des marionnettes et beaucoup de texte. Je pense qu’il y a une forme de décloisonnement du théâtre, de la marionnette et du théâtre visuel dans ma manière d’aborder cet art multiple. Toujours laisser la place au ludique. Écrire sur le plateau, la table sur un plateau, écrire avec la scénographie, les objets et les acteurs. Ne pas se contenter d’une technique, ne pas s’enfermer dans un courant ; être les courants et vaille que vaille. »





Crédits

Jeu, écriture et mise en scène : Pier Porcheron

Direction d’acteur : Maïa Commère

Régie, dessin, musique et rideaux : Fabrice Tremblay (CA-Qc)

Dramaturgie d’objets : Francis Monty

Production : Elvis Alatac

Gestion Elvis Alatac : Julie Reynard – JR Company

Co-production : Zo Prod, Les Sages Fous

Soutien : OFQJ, Région Poitou-Charentes





La présentation du spectacle Il y a quelque chose de pourri à Montréal est rendue possible grâce au soutien de l’Institut français et du Consulat général de France à Québec.





MESURES SANITAIRES COVID-19 POUR LES SPECTATEURS

MAISON INTERNATIONALE DES ARTS DE LA MARIONNETTE (MIAM)

Votre sécurité, celle des artistes et de nos employé.e.s est importante. Voilà pourquoi nous avons mis en place des mesures sanitaires en accord avec les directives émises par la Direction de la santé publique.

Achat de billets

Lors de l’achat de billets, respectez la consigne d’une adresse par îlot de spectateurs.

Afin d’éviter la manipulation de papier, des billets électroniques et un reçu d’achat vous seront acheminés par courriel.

Un numéro de téléphone et une adresse électronique sont nécessaires pour faire une réservation afin que l’équipe de Casteliers puisse être en mesure de contacter les spectateurs présents lors d’une représentation dans l’éventualité d’une éclosion de la COVID-19.

Le jour de la représentation

Arriver 30 minutes avant la représentation afin de permettre au personnel d’accueillir les spectateurs et de les accompagner à leur place.

L’attente se fera à l’extérieur jusqu’à ce que le personnel d’accueil soit prêt à vous recevoir.

Les spectateurs qui entrent dans l’établissement doivent se désinfecter les mains.

Le port du masque de procédure est obligatoire dans les aires communes de l’établissement pour les 10 ans et plus et recommandé pour les 2 à 9 ans. Le masque peut être retiré une fois assis à sa place.

Les spectateurs sont priés de respecter une distanciation de 1 mètre entre chaque îlot de spectateurs.

Nous prions les spectateurs de se laver les mains un minimum de 20 secondes à l’entrée et à la sortie des toilettes.

Symptômes de la COVID-19