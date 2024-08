Semailles 2020 - Noeuds et Dénouements

Le programme de l’édition 2020 des Semailles créatives est arrivé!



Une journée où vous découvrirez plusieurs techniques pour enrichir votre « coffre à outils » d’animation, d’intervention individuelle ou de groupe, de coaching, des méthodes pour résoudre des problèmes créativement, etc!





4 ateliers différents et plus de 7 animateur.rice.s pour la journée, plus de détails à venir!



La journée sera clôturée par un cocktail de 5@7!



Le thème de cette édition : Nœuds et dénouements!







Le prix inclut :

Deux ateliers parmi un choix de quatre, les pause collations, le diner, une consommation au cocktail de fin de journée, les fiches explicatives des techniques explorées.





Voici le lien vers l'événement Facebook: https://www.facebook.com/events/193303128662156/





Au plaisir de vous y retrouver!