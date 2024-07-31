Ensemble de 3 bols de la comédienne et potière Caroline Somers
Ensemble de bols de la comédienne et potière Caroline Somers
130 $
Matériaux :
Semi-porcelaine tournée sur le tour de poterie, dessins de l'artiste avec un crayon de sous-glaçure noire, glaçure transparente.
Utilisation :
Sécuritaire pour boire et manger : Oui
Micro-Ondes : Oui
Lave-Vaisselle : Pas recommandé
Artiste :
Caroline Somers (comédienne de la Nouvelle Troupe Expérimentale et parfois potière)
Instagram : parfois.potiere
Avec émission d'un reçu fiscal de 130$
Matériaux :
Semi-porcelaine tournée sur le tour de poterie, dessins de l'artiste avec un crayon de sous-glaçure noire, glaçure transparente.
Utilisation :
Sécuritaire pour boire et manger : Oui
Micro-Ondes : Oui
Lave-Vaisselle : Pas recommandé
Artiste :
Caroline Somers (comédienne de la Nouvelle Troupe Expérimentale et parfois potière)
Instagram : parfois.potiere
Avec émission d'un reçu fiscal de 130$
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