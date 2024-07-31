Ensemble de 3 bols de la comédienne et potière Caroline Somers

Matériaux : Semi-porcelaine tournée sur le tour de poterie, dessins de l'artiste avec un crayon de sous-glaçure noire, glaçure transparente. Utilisation : Sécuritaire pour boire et manger : Oui Micro-Ondes : Oui Lave-Vaisselle : Pas recommandé Artiste : Caroline Somers (comédienne de la Nouvelle Troupe Expérimentale et parfois potière) Instagram : parfois.potiere Avec émission d'un reçu fiscal de 130$

Matériaux : Semi-porcelaine tournée sur le tour de poterie, dessins de l'artiste avec un crayon de sous-glaçure noire, glaçure transparente. Utilisation : Sécuritaire pour boire et manger : Oui Micro-Ondes : Oui Lave-Vaisselle : Pas recommandé Artiste : Caroline Somers (comédienne de la Nouvelle Troupe Expérimentale et parfois potière) Instagram : parfois.potiere Avec émission d'un reçu fiscal de 130$

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