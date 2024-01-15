L'équipe d'organisation (CRECA, CREBSL, CREG, Attention FragÎles)

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À propos de cet événement

Ventes fermées

TEST - Forum régional sur la mobilité durable de Chaudière-Appalaches

20 Rue Terry Fox

Saint-Apollinaire, QC G0S 2E0

Billet régulier
75 $
Le billet vous donne accès à l’ensemble des activités prévues lors du forum (conférences, ateliers, échanges, etc.). Un repas, des collations et un coupon pour une boisson alcoolisée lors du 5 à 7 réseautage de fin de journée vous seront fournis.

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