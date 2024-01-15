TEST - Forum régional sur la mobilité durable de Chaudière-Appalaches

Le billet vous donne accès à l’ensemble des activités prévues lors du forum (conférences, ateliers, échanges, etc.). Un repas, des collations et un coupon pour une boisson alcoolisée lors du 5 à 7 réseautage de fin de journée vous seront fournis.

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