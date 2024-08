Le Gala Lys en Or est une soirée de reconnaissance qui s’adresse à ceux et celles (athlètes, entraîneurs, accompagnateurs, missionnaires et bénévoles de la région de la Capitale-Nationale) qui ont participé de près ou de loin à la Finale des Jeux du Québec. La dernière Finale s'est tenue à Sherbrooke, du 1er au 9 mars 2024.

Présenté par Décathlon, le Gala Lys en Or édition hiver 2024, permettra aux athlètes de se retrouver et de célébrer tous ensemble leurs performances lors de la 58e Finale des Jeux du Québec à Sherbrooke. C’est aussi l’occasion idéale pour reconnaître l’atteinte des objectifs personnels et des objectifs d’équipe, de souligner l’importance de l’esprit sportif et de remercier le travail et le soutien des entraîneurs, des accompagnateurs, des missionnaires et des bénévoles.

Animation, reconnaissances et surprises feront également partie de la programmation de la soirée.





Athlètes, entraîneurs, accompagnateurs, missionnaires, bénévoles, parents et amis sont tous invités à venir assister au Gala tout à fait gratuitement, afin de souligner le rayonnement de la délégation de la Capitale-Nationale.





Pour participer, il suffit simplement de sélectionner votre ou vos billet(s) dans la section de gauche et de compléter le formulaire. Vous recevrez le(s) billet(s) électronique(s) par courriel.





Il est possible de se procurer jusqu'à un maximum de 4 billets par famille.





Au plaisir de vous y voir en grand nombre !





Note : Des stationnements sont disponibles sur place à vos frais.





Le Gala Lys en Or H24 est présenté par