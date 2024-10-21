Conférence pour les milieux éducatifs de 0 à 5 ans
En visioconférence sur ZOOM
Membres institutionnels : Billet de groupe (max 10 pers.)
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
** La conférence sera enregistrée.**
Si vous ne pouvez y participer, rassurez-vous, vous aurez accès à l'enregistrement dans l'espace membre situé sur notre site internet et sur la page Facebook privée qui sera disponible le 21 janvier 2025. :)
À propos de la page Facebook privée *NOUVEAUTÉS**:
- Vous aurez accès à des vidéos de coaching et à des webinaires sur l'approche interculturelle, l'inclusion, sur les mécanismes d'exclusion sociale ainsi qu'en immigration et les relations interethniques **ADAPTÉES aux besoins des services de garde éducatifs à l'enfance de 0-5 ans et aux familles immigrantes.
- De plus, vous aurez accès à une communauté de pratique qui œuvre dans le domaine de l'éducation à l'enfance, de l'éducation spécialisée et auprès des milieux éducatifs.
Non - membres institutionnels : Billet de groupe (10pers.)
450 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Ce billet comprend une adhésion à l'espace membre d'une durée de 1 an.
Ce qui vous donnera le droit d'accéder :
1) À l'enregistrement de la conférence qui sera déposée dans l'espace membre sur le site internet et dans la page Facebook privée qui sera disponible le 21 janvier 2025.
2) À des vidéos de coaching et à des webinaires sur l'approche interculturelle, l'inclusion, sur les mécanismes d'exclusion sociale et en immigration et les relations interethniques **ADAPTÉES aux besoins des services de garde éducatifs à l'enfance de 0-5 ans et aux familles immigrantes.
3) De plus, vous aurez accès à une communauté de pratique qui œuvre dans le domaine de l'éducation à l'enfance, de l'éducation spécialisée et auprès des milieux éducatifs.
Au plaisir de vous compter parmi nos membres :)
Membres: Tarif pour les particuliers (1 billet)
50 $
** La conférence sera enregistrée.**
Si vous ne pouvez y participer, rassurez-vous, vous aurez accès à l'enregistrement qui sera déposé dans l'espace membre situé sur notre site internet et sur la page Facebook privée qui sera disponible le 21 janvier 2025. :)
À propos de la page Facebook privée *NOUVEAUTÉS**:
- Vous aurez accès à des vidéos de coaching et à des webinaires sur l'approche interculturelle, l'inclusion, sur les mécanismes d'exclusion sociale ainsi qu'en immigration et les relations interethniques **ADAPTÉES aux besoins des services de garde éducatifs à l'enfance de 0-5 ans et aux familles immigrantes.
- De plus, vous aurez accès à une communauté de pratique qui œuvre dans le domaine de l'éducation à l'enfance, de l'éducation spécialisée et auprès des milieux éducatifs.
Non-membres :Tarif régulier (1 billet)
100 $
Ce billet comprend une adhésion à l'espace membre d'une durée de 1 an.
Ce qui vous donnera le droit d'accéder :
1) À l'enregistrement de la conférence qui sera déposée dans l'espace membre sur le site internet et dans la page Facebook privée qui sera disponible le 21 janvier 2025.
2) À des vidéos de coaching et à des webinaires sur l'approche interculturelle, l'inclusion, sur les mécanismes d'exclusion sociale et en immigration et les relations interethniques **ADAPTÉES aux besoins des services de garde éducatifs à l'enfance de 0-5 ans et aux familles immigrantes.
3) De plus, vous aurez accès à une communauté de pratique qui œuvre dans le domaine de l'éducation à l'enfance, de l'éducation spécialisée et auprès des milieux éducatifs.
Au plaisir de vous compter parmi nos membres :)
Organismes qui ne souhaitent pas devenir membre
300 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
**Billet de groupe maximum 10 personnes**
* Idéal pour les organismes communautaires, les organismes en santé et les entreprises publiques qui œuvrent auprès des enfants de 0 - 5 ans et les familles immigrantes.
PARTICULIERS qui ne souhaitent pas devenir membre
50 $
Ce billet comprend 1 seule participation.
* Idéal pour les intervenants communautaires, les travailleurs sociaux, les professeurs au primaire, et les travailleurs en santé et en services sociaux qui œuvrent auprès des enfants de 0 - 5 ans et les familles immigrantes.
