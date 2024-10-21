Conférence pour les milieux éducatifs de 0 à 5 ans

Ce billet comprend une adhésion à l'espace membre d'une durée de 1 an. Ce qui vous donnera le droit d'accéder : 1) À l'enregistrement de la conférence qui sera déposée dans l'espace membre sur le site internet et dans la page Facebook privée qui sera disponible le 21 janvier 2025. 2) À des vidéos de coaching et à des webinaires sur l'approche interculturelle, l'inclusion, sur les mécanismes d'exclusion sociale et en immigration et les relations interethniques **ADAPTÉES aux besoins des services de garde éducatifs à l'enfance de 0-5 ans et aux familles immigrantes. 3) De plus, vous aurez accès à une communauté de pratique qui œuvre dans le domaine de l'éducation à l'enfance, de l'éducation spécialisée et auprès des milieux éducatifs. Au plaisir de vous compter parmi nos membres :)

