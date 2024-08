Moto-Balade 2023 - 18e édition

Chers amis, passionnés de moto et amoureux de la musique,





Nous avons le grand plaisir de vous convier à la 18e édition de la Moto Balade organisée par la Fondation EZL, qui aura lieu le 11 août prochain. Cette année, nous sommes ravis d'accueillir Jean Marie Lapointe en tant que président d'honneur, ainsi que Breen Leboeuf et son groupe BSSR comme artistes invités pour animer cette journée exceptionnelle.





La journée débutera à 8h00 avec un déjeuner continentale et un départ au Nadon Sport à Saint-Eustache à 9h00 pour une randonnée de plus de 250 km qui comprendra un diner à mi-parcours et qui se clôturera par un souper spectacle à la Cabane à sucre Constantin.