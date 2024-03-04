Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

William-Hingston, mini-volley. Hiver-Printemps 2024.

419 Rue Saint-Roch

Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Mini Volley William Hingston (Mars-Avril)
49 $
Le programme commence le 10 mars et contient 7 séances d'entraînement. Les dimanches de 10h à 12h au Centre William Hingston. Avec l'avancement du programme, les prix sont mis à jour selon les ressources disponibles en utilisant la formule de péréquation du club.
Une séance d'essai
29 $
Inscription pour une séance. Le paiement de la séance n'est pas déduit du prix du programme si vous décidez de continuer.
Ajouter un don pour Club de Volleyball Everton

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!