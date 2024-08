Le Ciné-club de La Cenne présente NADIA, BUTTERFLY, en présence du réalisateur Pascal Plante

Le Ciné-club de La Cenne, un chaleureux cinéma de quartier en plein cœur de Villeray, présente NADIA, BUTTERFLY, un film de Pascal Plante.



Date: 9 mars 2023



Heure: 19 h 30

Ouverture des portes: 18 h 45



Lieu: La Cenne (7755 Boul St-Laurent, suite 300)



Prix:

- Admission générale : 10 $ (frais et taxes inclus)

- Tarif étudiant : 7$ (frais et taxes inclus)

- Tarif 12 ans et moins : 5$ (frais et taxes inclus)



/!\ Malheureusement, la salle du ciné-club n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.



🍺🍿 Bière et popcorn seront vendus sur place

Merci à notre partenaire EtOH Brasserie!

etohbrasserie.com/



💺 Profitez au maximum du confort de nos bancs de théâtre, apportez vos pantoufles et votre couverture!



Bande-annonce: https://youtu.be/IhwCb1j5_yw



SYNOPSIS

Nadia, 23 ans, prend la décision controversée de se retirer de la natation professionnelle après les Jeux olympiques; afin de fuir une vie de sacrifice. Après sa dernière course, Nadia dérape dans les nuits d’excès, mais cet étourdissement transitoire ne peut toutefois pas occulter sa réelle quête intérieure: définir son identité en dehors du monde du sport de haut niveau.



Écrit et réalisé par Pascal Plante

Année: 2020

Genre: Drame sportif

Classement: Général

Durée: 1h47



SÉLECTIONS ET PRIX

Sélection officielle au Festival de Cannes 2020

Prix de la ville de Dieppe, Festival de film canadien de Dieppe 2021

Prix Luc-Perrault/AQCC du meilleur film québécois de 2020