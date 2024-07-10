9e Conférence nationale sur le pro bono

Profitez d'un rabais de 75$ pour assister à la Conférence et au Gala, avec comme invité d'honneur le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
Profitez d'un rabais de 75$ pour assister à la Conférence et au Gala, avec comme invité d'honneur le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
CONFÉRENCE ET BANQUET - Régulier
600 $
Profitez d'un rabais de 100$ pour assister à la Conférence et au Gala, avec comme invité d'honneur le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
Profitez d'un rabais de 100$ pour assister à la Conférence et au Gala, avec comme invité d'honneur le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
CONFÉRENCE - OBNL
325 $
CONFÉRENCE - Régulier
550 $
CONFÉRENCE - Étudiant.e en droit
50 $
BANQUET - OBNL
150 $
Participez au Gala national pro bono avec comme invité le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
Détails de l’événement
Date : Jeudi 7 novembre 2024
Heure : 18:00
Lieu : Centre de Commerce Mondial, [747 Rue du Square-Victoria suite 700, Montreal, Quebec H2Y 3Y9]
Tenue : Cocktail
Tous les détails: https://www.probonoconference.com/gala-national-pro-bono
Participez au Gala national pro bono avec comme invité le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
Détails de l’événement
Date : Jeudi 7 novembre 2024
Heure : 18:00
Lieu : Centre de Commerce Mondial, [747 Rue du Square-Victoria suite 700, Montreal, Quebec H2Y 3Y9]
Tenue : Cocktail
Tous les détails: https://www.probonoconference.com/gala-national-pro-bono
BANQUET - Régulier
250 $
Participez au Gala avec comme invité d'honneur le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
Détails de l’événement
Date : Jeudi 7 novembre 2024
Heure : 18:00
Lieu : Centre de Commerce Mondial, [747 Rue du Square-Victoria suite 700, Montreal, Quebec H2Y 3Y9]
Tenue : Cocktail
Tous les détails: https://www.probonoconference.com/gala-national-pro-bono/
Participez au Gala avec comme invité d'honneur le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
Détails de l’événement
Date : Jeudi 7 novembre 2024
Heure : 18:00
Lieu : Centre de Commerce Mondial, [747 Rue du Square-Victoria suite 700, Montreal, Quebec H2Y 3Y9]
Tenue : Cocktail
Tous les détails: https://www.probonoconference.com/gala-national-pro-bono/
BANQUET - Table de 8 personnes
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Participez au Gala avec comme invité d'honneur le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
Détails de l’événement
Date : Jeudi 7 novembre 2024
Heure : 18:00
Lieu : Centre de Commerce Mondial, [747 Rue du Square-Victoria suite 700, Montreal, Quebec H2Y 3Y9]
Tenue : Cocktail
Tous les détails: https://www.probonoconference.com/gala-national-pro-bono/
Participez au Gala avec comme invité d'honneur le très honorable juge en chef du Canada Richard Wagner.
Détails de l’événement
Date : Jeudi 7 novembre 2024
Heure : 18:00
Lieu : Centre de Commerce Mondial, [747 Rue du Square-Victoria suite 700, Montreal, Quebec H2Y 3Y9]
Tenue : Cocktail
Tous les détails: https://www.probonoconference.com/gala-national-pro-bono/
Ajouter un don pour Justice Pro Bono
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!