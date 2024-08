À la découverte de l’Islam - Discovering Islam

Assalem Aleykum !





Que la paix soit sur vous,





Événement ouvert à tous, ceux qui s'intéressent à l'islam, les musulmans avec un accent particulier sur les reconverti(e)s !





🌟 Vous avez récemment embrassé l'Islam ? Ou peut-être avez-vous besoin de soutien dans votre parcours de reconversion ? Ou vous êtes juste intéressé à en apprendre sur cette belle religion ? Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante avec la Sister Sabria Foundation !





📅 Date : 17 février à partir de 17h

Invité spécial : Cheikh Lotfi AbdurRahmane





🌙 Avec le Ramadan qui approche, nous voulons vous aider à vous préparer pour ce mois béni. Que vous soyez seul(e) ou que vous cherchiez simplement des conseils et des outils pour passer un Ramadan agréable et significatif, cet événement est fait pour vous. Il est conçu pour offrir un soutien chaleureux et une communauté accueillante aux reconverti(e)s à l'Islam.





Ne manquez pas cette opportunité de vous connecter, d'apprendre et de grandir ensemble dans un environnement accueillant et bienveillant. Nous sommes impatients de vous accueillir In shaa Allah!





Tous les dons récoltés lors de cet événement seront reversés à la Sister Sabria Foundation pour soutenir ses initiatives.





---





Assalem Aleykum !





Peace be upon you,





Event open to all, those interested in Islam, the muslims with a particular focus on reverts!





🌟 Have you recently embraced Islam? Or perhaps you need support in your reconversion journey? Or are you just interested in learning more about this beautiful religion? Join us for an enriching experience with the Sister Sabria Foundation!





📅 Date: February 17 at 5pm

Special Guest: Sheikh Lotfi AbdurRahmane





🌙 With Ramadan approaching, we want to help you prepare for this blessed month. Whether you're alone or simply seeking advice and tools to make Ramadan enjoyable and meaningful, this event is for you.

This special event, organized before Ramadan, is designed to offer warm support and a welcoming community to reverts to Islam.





Don't miss this opportunity to connect, learn, and grow together in a welcoming and supportive environment. We look forward to welcoming you In shaa Allah !





All donations collected during this event will be given to the Sister Sabria Foundation to support its initiatives.