Inscription à la 6e édition du Pool de hockey Hydro-Québec pour Centraide ! (Volet paiement)

Une inscription coûte 10$. Vous pouvez en acheter plusieurs si vous voulez avoir plusieurs pools. Lorsque votre paiement sera effectué, vous recevrez par courriel l'hyperlien vers la plateforme Officepools.com qui héberge notre Pool.

Une inscription coûte 10$. Vous pouvez en acheter plusieurs si vous voulez avoir plusieurs pools. Lorsque votre paiement sera effectué, vous recevrez par courriel l'hyperlien vers la plateforme Officepools.com qui héberge notre Pool.

Plus de détails...