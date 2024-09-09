Inscription à la 6e édition du Pool de hockey Hydro-Québec pour Centraide ! (Volet paiement)
Saison 2024-2025 de la LNH
1 Participation au Pool HQ pour Centraide
10 $
Une inscription coûte 10$. Vous pouvez en acheter plusieurs si vous voulez avoir plusieurs pools.
Lorsque votre paiement sera effectué, vous recevrez par courriel l'hyperlien vers la plateforme Officepools.com qui héberge notre Pool.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!