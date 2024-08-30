Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

Entrainement 13-16 ans - Automne 2024 - William Hingston

Centre d'éducation des adultes

419 Rue Saint-Roch, Montréal, QC H3N 1K2, Canada

Session 2 - 20 octobre au 15 décembre
138 $
Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du dimanche matin 10h-11h50 au centre William Hingston. 20 octobre - 15 décembre *pas de pratiques le 10 novembre et le 8 décembre* (7 séances)
