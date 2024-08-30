Entrainement 13-16 ans - Automne 2024 - William Hingston

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du dimanche matin 10h-11h50 au centre William Hingston. 20 octobre - 15 décembre *pas de pratiques le 10 novembre et le 8 décembre* (7 séances)

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du dimanche matin 10h-11h50 au centre William Hingston. 20 octobre - 15 décembre *pas de pratiques le 10 novembre et le 8 décembre* (7 séances)

Plus de détails...