Commandite majeure

Voici ce qu'inclut la commandite :
- Tournoi de golf RE/MAX D'Abord pour Opération Enfant Soleil présenté par : « NOM/LOGO » ;
- Votre logo dans le visuel du tournoi ;
- Présence dans l'ensemble de la campagne publicitaire et promotionnelle (lorsque possible) ;
- Possibilité d'allocution lors de la soirée ;
- Possibilité d'animer un trou et d'installer votre tente promotionnelle ;
- « NOM/LOGO » sur l'affiche des commanditaires ;
- « NOM/LOGO » sur l'affiche de présentation des quatuors à l’accueil ;
- « NOM/LOGO » dans les envois courriel précédant l'événement ;
- « NOM/LOGO » dans l'invitation officielle du tournoi ;
- Remerciements par l'animateur lors du cocktail;
- « NOM/LOGO » dans un envoi courriel post-événement envoyé à tous les partenaires et participants de l'événement ;
- Quatuor (Quatre participations au tournoi et au cocktail) ;
- Possibilité d'offrir et de remettre un prix de présence ;
- Visibilité de 1/4 de page dans le Sherbrooke.Info;
Visibilité de base : « NOM/LOGO » sur le programme de la journée et « NOM/LOGO » sur la page du tournoi sur les réseaux sociaux de RE/MAX D'Abord, dans la revue RE/MAX post-événement, ainsi que sur l'affiche des commanditaires lors de la journée.
