Club des DIL - Débrouillard , libre et impliqués

Club des DIL
✅ Des activités sociales et occupationnelles
✅ Des projets artistiques, ateliers et sorties
✅ Un espace sécuritaire et inclusif
✅ Un accompagnement par une équipe qualifiée
✅ Gratuit pour les membres de Zen dans ma tête (10 $/an)
