De pas à pattes

Interventions assistées par l'animaI (zoothérapie)





Activité réservée uniquement aux Grand.e.s Ami.e.s jumelé.e.s et à leur jeune





Par le biais des interventions et de l'animation assistée par les chiens, les participants seront amenés à expérimenter et à échanger sur différents sujets. Par exemple, la gestion du stress, la confiance et l'estime de soi, les liensd'attachement, etc.





Chaque participant devra signer un formulaire de reconnaissance des risques et d'acceptation. Pour les mineurs, les parents ou tuteurs légaux doivent signer les autorisations nécessaires. Un formulaire d'autorisation de prise de photos est aussi à signer avant les ateliers.