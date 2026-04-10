07.10 | Journée nationale de prière | RSVP pour la réunion des leaders

Vendredi 10 juillet | 18h30 - 0h30 | Rejoignez-nous pour un moment spécial de renforcement des relations entre les leaders de la foi nationale, les élus et les dignitaires. Des rafraîchissements non alcoolisés et des amuse-bouches seront servis. La réunion comprendra un programme de discours.





UNE INSCRIPTION PAR FORMULAIRE : La capacité est limitée et chaque leader doit s'inscrire individuellement pour obtenir une autorisation de sécurité.