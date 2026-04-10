07.10 | Journée nationale de prière | RSVP pour la réunion des leaders

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À propos de cet événement
Vendredi 10 juillet | 9h30 - 14h30 | Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un moment spécial de construction de l'unité au sein de la communauté de foi et de nos leaders et de prière pour notre nation dans l'esprit de 2 Chroniques 7:14. Ce sera un moment sacré de prière et de jeûne alors que nous élevons les besoins de notre nation et cherchons Dieu ensemble.
UNE INSCRIPTION PAR FORMULAIRE : La capacité est limitée et chaque leader doit s'inscrire individuellement pour obtenir une autorisation de sécurité et un bon dégagement.
Vendredi 10 juillet | 18h30 - 0h30 | Rejoignez-nous pour un moment spécial de renforcement des relations entre les leaders de la foi nationale, les élus et les dignitaires. Des rafraîchissements non alcoolisés et des amuse-bouches seront servis. La réunion comprendra un programme de discours.
UNE INSCRIPTION PAR FORMULAIRE : La capacité est limitée et chaque leader doit s'inscrire individuellement pour obtenir une autorisation de sécurité.
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