Atelier "Activer son leadership avec courage", par Annick Trépanier

Les membres de la Trocca ont accès en priorité à notre offre de formation.
Consentement à remettre des renseignements personnels : Par la complétion de ce formulaire, je permets que ces renseignements soient utilisés pour faciliter la tenue de cet événement et me contacter afin que je puisse avoir en main toute l’information nécessaire pour y participer. Ces données seront ensuite détruites selon la procédure en vigueur à la Trocca.
N’oubliez pas qu’il est possible de sélectionner « Autre » et d’y inscrire une contribution à « 0 $ » si vous désirez ne payer aucun frais.
Si vous souhaitez vous inscrire à l'atelier et que celui-ci affiche complet, merci de nous écrire afin que l'on puisse vous rejoindre en cas d'annulation.
[email protected]