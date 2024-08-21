Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Entrainement Adulte Gadbois - Automne 2024

5485 Chem. de la Côte-Saint- Paul

Montréal, QC H4C 1X3, Canada

Session 1 - 9 septembre au 4 novembre
161 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois du 9 septembre au 4 novembre 2024. (7 séances). Pas de séance le 16 septembre et le 14 octobre.
Session 2 - 11 novembre au 23 décembre
161 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois du 11 novembre au 23 décembre 2024. (7 séances).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!