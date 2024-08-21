Entrainement Adulte Gadbois - Automne 2024

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois du 9 septembre au 4 novembre 2024. (7 séances). Pas de séance le 16 septembre et le 14 octobre.
Session 2 - 11 novembre au 23 décembre
161 $
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois du 11 novembre au 23 décembre 2024. (7 séances).
