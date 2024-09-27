Soirée Réseautage 2024 - Entreprises

- 2 billets pour la soirée réseautage (21 nov.)
- Accès aux CV des participant.es
- Un kiosque à la "Journée Carrière" le 21 nov.
Or
1 000 $
- Billet supplémentaire pour le réseautage à 50% de rabais
- Mention spéciale durant le réseautage
- Promotion exclusive sur l’écran géant le 21 novembre
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!