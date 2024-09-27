Soirée Réseautage 2024 - Entreprises

- 2 billets pour la soirée réseautage (21 nov.) - Accès aux CV des participant.es - Un kiosque à la "Journée Carrière" le 21 nov. - Billet supplémentaire pour le réseautage à 50% de rabais - Mention spéciale durant le réseautage - Promotion exclusive sur l’écran géant le 21 novembre

- 2 billets pour la soirée réseautage (21 nov.) - Accès aux CV des participant.es - Un kiosque à la "Journée Carrière" le 21 nov. - Billet supplémentaire pour le réseautage à 50% de rabais - Mention spéciale durant le réseautage - Promotion exclusive sur l’écran géant le 21 novembre

Plus de détails...