Tournoi de Flip The Cup de la DDNUUM

En prenant un billet individuel, vous pouvez tout de même indiquer les noms des personnes avec qui vous souhaitez former une équipe.
Si vous êtes en mesure de composer une équipe de 5, nous vous invitons à vous diriger vers un billet de groupe.
Billet de groupe
67,50 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
En prenant un billet de groupe (incluant 5 billets individuels), vous obtenez une remise de 10% par rapport aux billets individuels, ce qui revient à 13,50$ par personne.
Assurez-vous de bien noter le prénom ET le nom de famille de chacun.e de vos partenaires de jeu, sinon nous nous réservons le droit de vous répartir selon les places disponibles.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!