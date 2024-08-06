ASSOCIATION DES SERVICES DE RÉHABILITATION SOCIALE DU QUEBEC
F* Intervention avec une clientèle en situation d'itinérance - 11 février

1340 Bd Saint-Joseph E

Montréal, QC H2J 3P8, Canada

Formation
180 $
Si vous êtes membre ASRSQ, n'oubliez pas d'entrer votre code au moment du paiement en cliquant sur "Saisir le code de promotion" afin de bénéficier de votre réduction membre. Si vous êtes bénévole intervenant dans les organismes membres de l’ASRSQ vous bénéficiez de 50 % de rabais sur le prix des formations. Veuillez nous contactez pour obtenir votre code promo de bénévole. Le terme bénévole désigne toute personne non rémunérée par une organisation impliquée auprès des contrevenants adultes.

