Hohoho!





C'est le plus beau temps de l'année et afin de vous mettre dans l'ambiance des fêtes, le Club Aquatique de l'Est de Montréal organise son traditionnel spectacle de Noël.





Les athlètes vous présenteront pour la première fois les routines de l'année ainsi que certaines routines exclusives au temps des fêtes.





Débutez votre temps des fêtes du bon pied en vous laissant éblouir par nos athlètes favoris le samedi 16 décembre à 18h!