inquisitive slit, speculative tremors, 2018 - 2023, 7 x 5 po. + 10 x 8 po. (avec encadrement : 14 x 28 po.), épreuves argentiques uniques.

2400$ (encadrement inclus)





Travaillant simultanément en opposition et en concert avec une multitude d’outils numériques et analogues, le travail de Jérôme Nadeau explore les structures tentaculaires de la technologie en exploitant son potentiel de reconfiguration malléable et infini. Filtré à travers de multiples opérations, son travail dissèque de façon incongrue le potentiel de divers appareils et logiciels. Son but est non seulement d’utiliser les technologies disponibles, mais de collaborer, d’échanger de façon symbiotique avec elles. Les erreurs, les défaillances et les manipulations excessives exploitées au travers de ces processus deviennent alors l’expression intime de leurs essences matérielles.





OEUVRE SUPPLÉMENTAIRE

Streams, 2023, 7,5 x 10 po (avec encadrement : 14 x 20 po.), incision sur épreuve argentique unique.

1200$ (encadrement inclus)













BIOGRAPHIE



Originaire de Lévis, Jérôme Nadeau vit et travaille à Montréal. Il est titulaire, depuis 2016, d’une maîtrise en photographie de l’Université Concordia (Montréal). Son travail a été présenté dans plusieurs expositions individuelles et collectives, incluant le Festival Pictura en 2023 (Montréal), la Fondation Grantham en 2022 (Saint-Edmond-de-Grantham), le Musée d’art contemporain de Montréal en 2020, la Galerie Nicolas Robert en 2019 et en 2021 (Montréal), la Galerie René Blouin en 2018 (Montréal), Occurrences en 2016 (Montréal), la Galerie Leonard & Bina Ellen (Montréal) en 2016, la Battat Contemporary en 2016 (Montréal), la Parisian Laundry (Montréal) en 2016 (Montréal) et à la Gallery Monitor (Gothenburg, Suède) en 2014. Il est récipiendaire des bourses Mildred Lande and Margot Lande Fellowship in Photography de 2013 et le Roloff Beny Fellowship in Photography de 2015. Jérôme Nadeau est également le fondateur et codirecteur de soon.tw, une maison d’édition et espace de diffusion en art contemporain (Montréal).