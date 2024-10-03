Concours de décoration de la Parade des citrouilles 2024

Inscription au concours pour les enfants de 0-5 ans
Gratuit
Meci d'apportez vos citrouilles au parc Pratt le vendredi 1er novembre entre 16h et 18h.
Vous pouvez inscrire un groupe de garderie ou CPE.
Inscription au concours pour les enfants de 6-12 ans
Gratuit
Inscription au concours pour les ados et adultes amateurs
Gratuit
Inscription concours pour les artistes
Gratuit
Halloween n'aurait pas la même saveur pour vous sans citrouille. La décoration est pour vous un rituel annuel à ne pas manquer ! Montrez nous votre talent, inscrivez-vous dans l'allée des artistes !
Meci d'apportez vos citrouilles au parc Pratt le vendredi 1er novembre entre 16h et 18h
