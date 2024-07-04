Événement Alice au pays des merveilles organisé par l'AWCM en soutien de Le havre

Billets pour Alice au pays des merveilles - Événement de collecte de fonds
100 $
Rejoignez-nous pour un dîner, une danse, une vente aux enchères silencieuse et une tombola - le tout en soutien Le havre !
Billets pour collecte de fonds – Paiement par chèque
Gratuit
Choisissez cette option si vous souhaitez réserver des billets pour la collecte de fonds, mais que vous préférez payer par chèque. Les billets coûtent 100 $ chacun. Veuillez poster votre chèque avant le 30 août à : American Women's Club of Montreal CP 405 Westmount, Westmount, QC, H3Z 2T5. Veuillez vous assurer de noter ce que vous avez acheté avec votre chèque.
Billets pour boissons
8 $
Achetez des tickets boissons à l'avance pour le vin, la bière et les cocktails. Les billets coûtent 8,00 $ par boisson.
Billets pour boissons - Paiement par chèque
Gratuit
Choisissez cette option si vous souhaitez réserver des billets de boisson, mais que vous préférez payer par chèque. Les billets de boisson coûtent 8,00 $ chacun. Veuillez poster votre chèque avant le 30 août à : American Women's Club of Montreal CP 405 Westmount, Westmount, QC, H3Z 2T5. Veuillez vous assurer de noter ce que vous avez acheté avec votre chèque.
Billets de tombola pour courtepointe
5 $
Nous organiserons un tirage au sort d'une magnifique courtepointe le soir de notre événement. Vous pouvez acheter des billets à l'avance! Des billets seront également vendus sur place. La présence à l'événement n'est pas obligatoire pour participer à ce tirage au sort.
Billets de tombola pour courtepointe - Paiement par chèque
Gratuit
Choisissez cette option si vous souhaitez acheter des billets de tombola pour une courtepointe, mais que vous préférez payer par chèque. Les billets coûtent 5,00 $ chacun. Veuillez poster votre chèque avant le 30 août à : American Women's Club of Montreal CP 405 Westmount, Westmount, QC, H3Z 2T5. Veuillez vous assurer de noter ce que vous avez acheté avec votre chèque.
Billets de tombola pour le filtre à eau OI
3 $
Trois heureux gagnants recevront l'installation GRATUITE d'un système de filtration par osmose inverse PLUS trois mois de service gratuit ! *Après les trois premiers mois de service gratuit, chaque gagnant continuera à profiter d'une eau propre et pure avec un plan de service mensuel pratique au prix de 34,99 $ pour les 21 mois suivants. Des billets seront également vendus lors de l'événement. La présence à l'événement n'est pas obligatoire pour participer à ce tirage au sort.
lets de tombola pour le filtre à eau OI - Paiement par chèque
Gratuit
Choisissez cette option si vous souhaitez acheter des billets pour un filtre à eau RO, mais que vous préférez payer par chèque. Les billets coûtent 3,00 $ chacun. Veuillez poster votre chèque avant le 30 août à : American Women's Club of Montreal CP 405 Westmount, Westmount, QC, H3Z 2T5. Veuillez vous assurer de noter ce que vous avez acheté avec votre chèque.
Faites un don pour Le havre - Paiement par chèque
10 $
Faites un don unique pour Le havre.
Faites un don pour Le havre
Gratuit
Choisissez cette option si vous souhaitez faire un don à Le havre, mais que vous préférez payer par chèque. Veuillez poster votre chèque avant le 30 août à : American Women's Club of MontrealCP 405 Westmount,Westmount, QC, H3Z 2T5. Veuillez noter le montant de votre don avec votre chèque.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!