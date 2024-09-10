Cueillette de pommes

Lorsque nous aurons plus de places disponibles en trouvant des conducteurs nous ajouterons des billets passagers. Cette liste nous permet uniquement d'estimer le nombre de conducteurs à trouver.
Suivez nos posts Facebook, Instagram et nos messages sur les groupes Whatsapp pour savoir quand plus de billets seront disponibles
Billet Passager 13$
13 $
Inclus : Activité au Verger +Transport + Collation
Billet Conducteur 13$
13 $
Inclus : Activité au Verger +Transport + Collation
Ajouter un don pour Amus
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!