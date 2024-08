Matt Holubowski à l’Église de Verchères - billet de faveur

Après trois albums et d’innombrables villes en peu d’années, La Pause Forcée a semblé durer

une éternité. Ce passé mouvementé aurait pu être un rêve lointain et je l’aurais cru.





Ce quatrième opus, Like Flowers on a Molten Lawn, est le résultat d’un regain d’amour et

d’énergie. Pour la vie et la musique. J’ai vu passer deux printemps et chaque fois que tout

mourrait, tout revenait tranquillement mais sûrement à nouveau. Ça donnait espoir. C’est dans

cet esprit que je présente ce nouvel album et ce nouveau spectacle. C’est le résultat de deux

ans de bricolage et de renaissance. Ça brasse, ça berce, ça vie et ça évolue. Bien hâte de le

vivre avec vous.





Matt Holubowski