2e vague de commande - Merch AÉCSPUM - PRISE 2

LAST CALL - DERNIÈRE CHANCE

On vous offre une dernière chance pour commander un hoodie, crewneck ou un tote bag.

Nous avons changé de compagnie, pour réduire les coûts de production. En changeant de compagnie, nous avons eu la possibilité de vous offrir de nouvelles couleurs.





Encore une fois, nous fonctionnerons par précommande. Cependant, le deuxième paiement s'effectuera deux semaines suivant la fermeture de la précommande.





DATE LIMITE: 2 MAI 2024 à 16h







Dates de cueillette estimée: début juin 2024 (Campus Laval et Campus Mtl: Marie-Victorin). Possibilité de venir le chercher en septembre. Comme c'est l'été, les heures seront réduites. Il pourrait avoir un lieu de cueillette ailleurs sur l'île de Montréal. Il se peut que le tout fonctionne sur rendez-vous aussi.

Livraison possible à vos frais.

La personnalisation se fera à la prochaine étape.





On estime les prix suivants - On vous offre aussi une option plus abordable





Hoodie éco-responsable: 55$ (Dépôt demandé 30$)

Hoodie pas éco-responsable: 45$ (Dépôt demandé 30$)





Crewneck fait au Canada: 50$ (Dépôt demandé 30$)

Crewneck pas fait au Canada: 40$ (Dépôt demandé 30$)





Tote bag petit : 14,50$ (Dépôt demandé 10$)

Tote bag grand: 17,50$ (Dépôt demandé 10$)





*Nous essaierons de respecter les prix estimés, nous irons à un maximum de 5$.





Pour la précommande, un dépôt est exigé (et les frais supplémentaires correspondants). 30$ pour un vêtement et 10$ pour un tote bag.





À PAYER MAINTENANT - FRAIS DIVERS

Si tu as déjà passé une première commande, il y aura des frais de 3$ pour la deuxième commande.

Si tu commandes plus d'un vêtement dans ta commande, il y a des frais de 2,50$. Par exemple, deux hoodies, deux crewnecks ou un hoodie + un crewneck.

Si tu es un.e gradué.e, des frais de 8,50$ s'appliquent.

Si tu es un membre de la communauté de l'UdeM, il est possible de commander un vêtement NON-PERSONNALISÉ moyennant des frais de 10$.

Si tu es nouvellement admis.e (rentrée à l'automne 2024), comme tu ne paies pas de cotisation encore à notre asso, des frais de 5$ vous sont demandés. (Si tu es déjà à la maitrise ou dans un doc, tu paies une cotisation)





*Si tu es nouvellement admis.e.s, entrée à l'automne 2024, svp nous envoyer une preuve d'admission au [email protected]





DESIGN CONTRASTÉ

Noir - Design en blanc

Gris - Design en noir

Marine - Design en blanc

Blanc - Design en noir





Bourgogne - Design en blanc (Hoodie seulement)

Bone - Design en noir (Hoodie seulement)





Steel blue - Design en blanc (Crewneck seulement)

Dusty pink - Design en blanc (Crewneck seulement)





Blush - Design en noir (Crop hoodie)

















HOODIE ÉCO-RESPONSABLE

Independant

Couleurs: Noir, Marine, Gris (Heater: 4000P), Bone, Bourgogne

GRANDEURS DISPOS: S-M-L-XL-XXL

4000G - 65% coton organique, 35% polyester recyclé

4000P - 75% coton, 25% polyester

Lien: https://www.privateagentdnd.com/products/org4000-new-organic-recycled-ind4000?_pos=1&_sid=700b42d88&_ss=r

Lien (Gris): https://www.privateagentdnd.com/collections/_independent/products/ind4000-p-heavyweight-hooded-pullover-sweatshirt









HOODIE GILDAN

Gildan

Couleurs: Noir, Gris, Blanc

GRANDEURS DISPOS: S-M-L-XL-XXL

SF500





https://www.gildan.com/us/en/sf500-midweight-fleece-adult-hoodie-en_us/









CREWNECK FAIT AU CANADA

Jerico fait au Canada

Couleurs: Noir, Marine, Gris, Steel blue, Dusty Pink

GRANDEURS DISPOS: S-M-L-XL-XXL

50% coton, 50% polyester

Même que la première commande

Lien: https://jerico.ca/productdetail.aspx?c=1&s=78&pid=52





CREWNECK FAIT AU CANADA

Gildan

Couleurs: Noir, Gris, Blanc

GRANDEURS DISPOS: S-M-L-XL-XXL

SF000





https://www.gildan.com/us/en/sf000-midweight-fleece-adult-crewneck-en_us/?color=108









CROP HOODIE

Independant

Couleurs: Gris et Blush

GRANDEURS DISPOS: S-M-L-XL-XXL

80% coton, 20% polyester

Lien: https://www.privateagentdnd.com/products/copy-of-afx64crp-womens-lightweight-crop-hooded-pullover?_pos=2&_sid=9f66338ec&_ss=r