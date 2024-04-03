Coquetel de financement de Montréal 2024

Donne accès au coquetel de financement de Montréal.
Donne accès au coquetel de financement de Montréal.
Cinq billets - Coquetel de Montréal
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets
Donne 5 accès au coquetel de financement de Montréal. Donne 20$ de rabais sur le prix du billet régulier.
Offrir un billet à un jeune militant - Coquetel de Montréal
100 $
Donnez accès au coquetel à un jeune militant en lui payant son billet.
Ajouter un don pour OUI Québec
$
