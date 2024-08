L'atelier des Lutins X Café La Chouette

L'Atelier des Lutins est une activité incontournable du Grand Marché de Noël. Rendez-vous dans l'Orangerie au cœur de La Place des Festivals pour participer à des ateliers de créations artisanaux uniques.





Devenez un vrai lutin bricoleur et repartez avec un souvenir fait de vos propres mains. Choisissez parmi les ateliers de décoration de biscuits, de poteries, de peinture sur toile et de création de cartes de Noël. Laissez libre cours à votre créativité et profitez de moments magiques en famille ou entre amis. Ne manquez pas cette expérience unique au cœur de l'ambiance festive du marché.





24 déc de 11h à 14h Atelier de décorations biscuits en collaboration avec le café La Chouette





Café La Chouette est un petit café chaleureux et convivial au cœur du plateau Mont-Royal, qui offre une initiation à la décoration sur biscuit.

Une expérience unique où laisser libre cours à votre créativité et votre talent tout en dégustant de jolies chefs-d'oeuvre sucrés





Matériel fournis

3x Biscuits

3x Glaçage





Ouvert et accessible à tous.tes :)





Plages horaire :

11h-11h50

12h-12h50

13h-13h50