Efflorescence 2024 - Admission exclusive communauté bénévoles

Nous tenons à préciser que cette offre d'admission ne permettra pas la délivrance d'un reçu de charité, étant donné que la valeur marchande de la participation à Efflorescence est de 100$. Nous vous remercions pour votre compréhension à cet égard.

Nous tenons à préciser que cette offre d'admission ne permettra pas la délivrance d'un reçu de charité, étant donné que la valeur marchande de la participation à Efflorescence est de 100$. Nous vous remercions pour votre compréhension à cet égard.

Plus de détails...