Organisé par

JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie

À propos de cet événement

Espoir Groupe Véronneau

Lieu de prise en charge

1275 Blvd du Mi-Vallon, Sherbrooke, QC J1N 4H9

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toiles peintes à la main par les artistes du Groupe Véronneau ! Ces toiles sont faites à partir de peinture automobile recyclée pour lui faire vivre une seconde carrière artistique ! Valeur de 150 $

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Toile item
Toile
105 $

Enchère de départ

Miroir item
Miroir
140 $

Enchère de départ

Miroir personnalisé à la main et fait à partir de peinture automobile recyclée. Valeur de 200 $

Carte cadeau Effet cheval item
Carte cadeau Effet cheval
70 $

Enchère de départ

100$ en carte cadeau chez Effet Cheval, gracieuseté de Dumas & Fils Pièces D'Autos Usagées. Valeur de 100 $

Carte cadeau Effet cheval item
Carte cadeau Effet cheval
70 $

Enchère de départ

Carte cadeau Effet cheval item
Carte cadeau Effet cheval
70 $

Enchère de départ

Carte cadeau Effet cheval item
Carte cadeau Effet cheval
70 $

Enchère de départ

Carte cadeau Effet cheval item
Carte cadeau Effet cheval
70 $

Enchère de départ

Paire de billets pour les Canadiens de Montréal dans la loge item
Paire de billets pour les Canadiens de Montréal dans la loge
1 400 $

Enchère de départ

Paire de billets pour le match des Canadiens de Montréal du 7 avril 2026 dans la loge VIP Signature Air Canada, qui est l’une des zones les plus exclusives du Centre Bell. Un peu plus de 200 places composent cette zone premium au niveau club du stade. Le principal avantage de ces sièges est l’accès à un salon privé. Les détenteurs de billets apprécieront des stands de restauration gastronomiques et d’un bar ouvert. Le salon comprend également des toilettes privées. Valeur de 2000 $

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!