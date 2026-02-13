Espoir Groupe Véronneau

Organisé par
À propos de cet événement
1275 Blvd du Mi-Vallon, Sherbrooke, QC J1N 4H9
Enchère de départ
Toiles peintes à la main par les artistes du Groupe Véronneau ! Ces toiles sont faites à partir de peinture automobile recyclée pour lui faire vivre une seconde carrière artistique ! Valeur de 150 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Miroir personnalisé à la main et fait à partir de peinture automobile recyclée. Valeur de 200 $
Enchère de départ
100$ en carte cadeau chez Effet Cheval, gracieuseté de Dumas & Fils Pièces D'Autos Usagées. Valeur de 100 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Paire de billets pour le match des Canadiens de Montréal du 7 avril 2026 dans la loge VIP Signature Air Canada, qui est l’une des zones les plus exclusives du Centre Bell. Un peu plus de 200 places composent cette zone premium au niveau club du stade. Le principal avantage de ces sièges est l’accès à un salon privé. Les détenteurs de billets apprécieront des stands de restauration gastronomiques et d’un bar ouvert. Le salon comprend également des toilettes privées. Valeur de 2000 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!