Espoir Groupe Véronneau

Paire de billets pour le match des Canadiens de Montréal du 7 avril 2026 dans la loge VIP Signature Air Canada, qui est l’une des zones les plus exclusives du Centre Bell. Un peu plus de 200 places composent cette zone premium au niveau club du stade. Le principal avantage de ces sièges est l’accès à un salon privé. Les détenteurs de billets apprécieront des stands de restauration gastronomiques et d’un bar ouvert. Le salon comprend également des toilettes privées. Valeur de 2000 $