Coquetel des Grands Citoyens JM_Billet faveur

La Fondation du Collège Jésus-Marie de Sillery a le plaisir de vous inviter à son tout premier coquetel-bénéfice. Cette soirée, qui se déroulera sous la présidence de notre invitée d’honneur, madame Geneviève Borne, ancienne élève de JM, animatrice et réalisatrice.



Originaire de la ville de Québec et fière ancienne étudiante du Collège Jésus-Marie, l'animatrice Geneviève Borne fait partie de notre paysage culturel depuis plus de trente ans. Elle partage sa passion pour la mode, la musique et les voyages à travers différents médias; la télévision, la radio, la photographie, l'écriture.



Les fonds permettront de moderniser les salles de classe au secondaire et d’aménager les aires de jeu pour le préscolaire/primaire.





Une soirée mémorable!

Restaurateurs présents sur place pour vous faire découvrir leurs spécialités, et ce, à volonté!

Vins, fromages, bières, desserts et bien plus en encore!

Orchestre / DJ

Achat de boites à surprises dont la valeur garantie est d’au moins 50$

Ensemble, faisons la différence!

Le Collège Jésus-Marie de Sillery est bien plus qu'une institution. C'est une communauté dynamique qui s'unit pour façonner l'avenir. En participant à cet événement, vous prenez part à l'épanouissement de nos élèves, à l'amélioration de leurs conditions d'apprentissage, et à la création d'une éducation exceptionnelle.

Réservez votre place dès maintenant!

Quand : 16 mai à 18 h

Lieu : 2047 chemin Saint-Louis, au Gymnase





Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de cette toute première édition qui s’annonce mémorable!

Ensemble, sculptons l'avenir éducatif qui attend nos citoyens de demain!





Avec tout notre enthousiasme,

Le comité organisateur du Coquetel des Grands Citoyens JM