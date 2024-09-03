Nara x Momentumm - Invitation

Veuillez confirmer votre présence auprès de l’équipe Nara et Momentum pour les aider à bien planifier l'événement. NABS-BEC est le partenaire caritatif de cet événement. Un don volontaire ajouté à votre réservation, pour lequel vous recevrez un reçu fiscal pour 100 % de votre don, nous permettra de financer les programmes et services conçus pour venir en aide à l’industrie des communications marketing.

Veuillez confirmer votre présence auprès de l’équipe Nara et Momentum pour les aider à bien planifier l'événement. NABS-BEC est le partenaire caritatif de cet événement. Un don volontaire ajouté à votre réservation, pour lequel vous recevrez un reçu fiscal pour 100 % de votre don, nous permettra de financer les programmes et services conçus pour venir en aide à l’industrie des communications marketing.

Plus de détails...