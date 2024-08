Deuxième versement - Bal des finissants et finissantes en enseignement de l'UQAM ✨

Le 27 avril approche, ce qui veut dire que le deuxième versement de 60$ pour l'achat du billet de bal et celui de la personne qui t'accompagne est à faire ! 🎉





Si tu n'as pas fait le premier versement et que tu es finalement intéressé.e à participer au bal de finissant.e.s, c'est possible !! Clique sur le lien et sélectionne « Billet finissant.e. - complet » et « Billet invité.e - complet ».





Si tu as vendu pour 250$ avec la campagne de financement de Perfection, tu n'as pas besoin de payer ton deuxième versement pour ton billet de bal. Si tu as vendu pour 500$, tu n'as pas besoin de payer le deuxième versement de ton billet ET celui de la personne qui t'accompagne. Sinon, tu dois payer ton deuxième versement.





Psst… n'oublie pas de venir chercher à l'intrastage ton coupon rabais de 25 $ chez La maison la petite robe noire.